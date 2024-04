Durante casi 20 años, Enrique Garay fue uno de los talentos que llegó a tener TV Azteca para cubrir eventos deportivos, sobre todo para realizar la narración de deportes como la NFL, NBA y los Juegos Olímpicos. Durante ese lapso de tiempo compartió con muchos otros periodistas que dieron forma a su carrera laboral de la mano de José Ramón Fernández.

Entre los compañeros de trabajo que tuvo Enrique Garay en los pasillos de TV Azteca se encuentran David Faitelson, Antonio Rosique, Christian Martinoli, Luis Manuel López, entre otros, además de André Marín, quien ahora se encuentra en TUDN y con el cual no terminó bien.

¿Qué fue lo que dijo Enrique Garay sobre André Marín?

Hace unos días, Enrique Garay, durante una charla con el podcast FUTVOX, evidenció que su relación con André Marín no llegó a buenos términos, incluso se fue con todo al recordar las actitudes que tenía el ahora analista de TUDN cuando era cronista de la empresa del Ajusco. De hecho, Garay lo calificó como una mala persona, que suele ser 'oje... y mala leche' y por ello decidió borrarlo de su vida.

"André fue un amigo muy cercano para mí, En los últimos años en Azteca yo le di la mano, estuve con él a su lado, le abrí las puertas de mi casa, lo senté con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Fui al bautizo de una de sus hijas. Yo entregué una buena amistad a Marín y él fue tan oje..., tan mala leche, que no quiero hablar de él, lo tengo borrado", dijo Garay en su platica.

"El día que me enteré de lo que hablaba de mí, agarré el celular, me acuerdo que iba en el coche y traía a mi esposa al lado. Agarré el celular y le dije: 'mira pin... Marín, que no te la cuenten, te la digo yo. Te acabaste, y lo bloqueé de los dos números y no existe para mí", agregó el comentarista.