La temperatura alrededor del tema Saúl 'Canelo' Álvarez continúa aumentando a medida de que su pelea ante Jaime Munguía se va aproximando a la fecha de realización, ya que en Las Vegas, el siguiente 4 de mayo, una verdadera fiesta mexicana se llevará a cabo. Ahora fue Fernando Schwartz, quien protagonizó una pelea en redes sociales tras ser acusado de atacar al campeón tapatío.

El periodista de Fox Sports recibió críticas de parte de Ernesto Amador, colega suyo experto en boxeo, quien salió al paso de las críticas de Schwartz hacia Canelo, asegurando que es un mala leche.

¿Qué se dijeron Fernando Schwartz y Ernesto Amador por Canelo?

Tras un video donde Schwartz se pronuncia abiertamente para tener una entrevista con Saúl 'Canelo' Álvarez, pese a las grandes críticas que ha realizado hacia su persona, Amador decidió expresarse en redes, argumentando hipocresía de parte del periodista de Fox.

"¡Es increíble! Te dedicas a pegar a Canelo con todo y con muy mala leche y ahora hace un video para decir que estás abierto a sentarte con el, ¡penoso!", redactó en twitter Amador.

Ante esto, Schwartz no se aguantó y decidió contestarle al periodista cuya marca profesa el lema "no puedes jugar boxeo".

"Si te refieres a mi entrevista con WBC Moro y WBC Boxing me puedes arrobar. Critico y no me escondo. Mala leche como tú lo eres no lo soy. Te haces pasar por un buen samaritano y conocí tu verdadera cara en Uzbekistan de la cual muchos me advirtieron y erróneamente te defendí. Elige tu camino sin buscar joder al prójimo que es tu misión en esta vida", redactó Schwartz.

Captura de pantalla de pelea entre Fernando Schwartz y Ernesto Amador

Tras esta respuesta, Amador decidió borrar su tweet; sin embargo, hubo capturas de pantalla que comprueban la pelea en redes sociales entre los periodistas.