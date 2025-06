Julio César Chávez es una de las grandes leyendas del deporte mexicano. Varias de sus batallas arriban del ring fueron legendarias, lo que le valió la etiqueta de leyenda del boxeo.

No obstante, pese a que tocó el cielo gracias a sus puños, sus adicciones y controversias lo hicieron pasar por el infierno. Ya reformado, el campeón suele hablar de su pasado y pese a que por aquellos días no la pasó nada bien, ahora prefiere afrontarlo con humor.

¿Con qué actrices de Televisa salió Julio César Chávez?

Julio César Chávez siempre supo sacarle mucho provecho a su fama. Eso lo llevó a meterse en más de una polémica por temas de su vida privada, ya que se le relacionó con personas de la farándula, aunque nunca se confirmó nada.

Sin embargo, durante una charla que tuvo en el podcast de Paulo Chavira, la leyenda mexicana recordó aquellas controversias y se aventuró a asegurar que todas las especulaciones eran ciertas.

Julio César reveló que sí salió con varias actrices famosas de Televisa. no obstante, prefirió no dar ningún nombre, ya que ha pasado mucho tiempo y no quiere generar problemas.

Julio César Chávez fue relacionado con la actriz mexicana Salma Hayek a finales de los 80. Foto: Especial

“Era fácil y a la vez difícil. Era fácil porque en ese momento no estaba tan feo como ahora. Si ves fotos mías cuando era joven, aparte de que era boxeador, era güerito, simpático y todo. No voy a decir nombres, imagínate, era de Televisa", comentó el pugilista oriundo de Ciudad Obregón, Sonora.

pese a la insistencia del creador de contenido, Julio César Chávez se mantuvo firme y no soltó ningún nombre, por lo que más de uno de ha aventurado a teorizar de con quién tuvo una relación el excampeón.

Cabe resaltar que casi todas las miradas se han puesto en Salma Hayek, con quien se le relacionó a finales de los 80, pero nunca hubo confirmación de su relación. También tuvo una gran amistad con la también actriz Yolanda Andrade.