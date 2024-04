Se sabe que el futbol es como una religión, ya que los hinchas dejan todo por sus respectivos equipos. Y tanto fanatismo en ocasiones acaba mal, ya que se han dado episodios negativos en el futbol de dicho país.

No obstante, eso no mancha los momentos positivos en el balompié albiceleste, debido a que grandes figuras han salido de ese lado del continente americano, ya que no hay niño que no sueñe con llegar a Primera División.

¿Qué le pasó a un futbolista argentino?

Lamentablemente, en Argentina se dio una noticia que ha causado indignación entre sus pobladores. Un jugador de las categorías inferiores, fue asesinado luego de que saliera de un bar, donde varias personas comenzaron agredirlo hasta que le quitaron la vida por las lesiones.

Se trata de Jesús Buffarini, joven de 23 años que militaba en el club Independiente Dolores de General Cabrera, en la Liga Regional de Río Cuarto. Ha trascendido la información de que tras salir del centro nocturno, fue seguido por varios hombres, quienes comenzaron a golpearlo.

“Sufrió serias lesiones, producto de patadas y trompadas, sobre todo en el cráneo… Unos amigos lo alcanzaron a ver tirado en el piso y lo auxiliaron. Ya era tarde”, publicó La Voz del Interior.

Se sabe que las autoridades lograron capturar a uno de los jóvenes que lo agredieron y de momento se encuentras buscando a los demás que participaron.