La Eurocopa 2024 sigue su curso y, con ella, las emociones y tensiones de cada jornada. A medida que se van definiendo las posiciones en los distintos grupos, algunas selecciones celebran su clasificación mientras otras lamentan su eliminación. Este martes se disputaron cuatro partidos cruciales que cerraron la fase de grupos para los grupos C y D, y como era de esperarse, los resultados no solo movieron la tabla de posiciones sino que también desataron una ola de creatividad en las redes sociales. Aquí te presentamos los mejores memes de esta emocionante jornada.

Inglaterra logró clasificarse como primero del Grupo C, aunque no sin polémica. A pesar de no haber desplegado un juego especialmente vistoso, los ingleses se aseguraron el primer lugar, lo cual provocó una avalancha de memes que destacaban la contradicción entre su posición en la tabla y las críticas recibidas. Uno de los memes más compartidos mostraba a Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, vestido como un mago con la frase: "Cuando lideras el grupo sin jugar bonito".

El que dijo “cuidado con Austria” hace dos semanas pic.twitter.com/y1Uulg5HTy — offensiveprank (@offensiveprank) June 25, 2024

Leer también: Eurocopa: Los mejores MEMES del segundo día del torneo, donde Italia y España se impusieron ante sus rivales

Austria sorprendió a muchos al vencer a Países Bajos y asegurarse el primer lugar del Grupo D, relegando a Francia a la segunda posición. Este resultado inesperado fue una mina de oro para los creadores de memes. Uno en particular mostraba a un jugador austriaco levantando una bandera con el texto: "Cuando subestimas a Austria y te arrepientes".

England fans looking at Gareth Southgate😂 pic.twitter.com/9njQQnjZvz — Ross McCulloch (@Rossmac212) June 25, 2024

Leer también: Francia y Países Bajos terminan la jornada con empate sin goles

Aunque Polonia terminó última en su grupo, lograron empatar con Francia en su último partido por la Eurocopa, dejando una buena impresión. Los memes reflejaron este sentimiento de dignidad y esfuerzo. Un meme popular mostraba a un jugador polaco diciendo: "Nos vamos, pero nos llevamos el empate contra Francia", acompañado de una imagen del equipo celebrando.

La vida del que decidió no ver el Francia vs Polonia ni el Inglaterra vs Eslovenia pic.twitter.com/BW757AQjGc — Trunks (@trunksRM) June 25, 2024

Serbia y Países Bajos no tuvieron la misma suerte. Serbia fue eliminada después de un desempeño decepcionante, mientras que Países Bajos, a pesar de su historia futbolística, no logró superar a Austria ni a Francia. Las redes se llenaron de memes comparando a los equipos eliminados con personajes tristes de películas y series populares, como el famoso meme de Will Smith en "El Príncipe de Bel-Air" con la frase: "¿Cómo llegamos hasta aquí?"

Muito triste o Mbappé não estar usando uma máscara das tartarugas ninja... pic.twitter.com/oiNpp3JpDj — PLBR 🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@PLBrasil__) June 25, 2024

Un tema recurrente en los memes de esta jornada fue la rivalidad entre selecciones. En particular, la eliminación de ciertos equipos fue una oportunidad para los aficionados de otros países para burlarse amistosamente. Un meme mostraba a un hincha austriaco ofreciéndole un pañuelo a un hincha neerlandés con el texto: "Te entiendo, hermano".