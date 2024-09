Desde que Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, para muchos aficionados se terminó el debate de quién era el mejor futbolista de los últimos años, ya que el título ponía a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, los detractores de La Pulga han demeritado el campeonato, señalando que lo que pasó en Oriente Medio es la clara muestra de que el argentino se ha visto beneficiado del arbitraje a lo largo de su carrera.

¿Árbitro confesó que ayudó a Messi en juego contra México?

Desde el Caso Negreira hasta los cinco penaltis que marcaron a favor de Argentina en Qatar 2022, esos han sido los argumentos de los anti Messi para tratar de demeritar su carrera.

Y recientemente salió a la luz una información que deja mal parado al argentino y que seguro será usada por sus críticos, ya que un árbitro señaló que en un partido benefició a Leo con tal de que le diera su playera.

Todo ocurrió en la Semifinal de la Copa América de 2007, en la que México y Argentina se cruzaron en la cancha. En ese partido la Albiceleste le pasó por encima al cuadro tricolor, con goles de Gabriel Heinze, Lionel Messi y Riquelme.

En tanto de Messi fue una auténtica joya, en la que ya pintaba para ser una leyenda del futbol, ya que picó el balón y dejó parado a Oswaldo Sánchez, quien fue un espectador más de su golazo.

Aquel partido fue pitado por el chileno Carlos Chandía, quien señaló que Leo ya estaba amonestado cuando perdió la cabeza y cortó una jugada en el medio campo, con lo que debía ser sancionado con la segunda amarilla, por lo que se perdería la Final ante Brasil por expulsión.

Sin embargo, el andino decidió hablar con Messi, a quien le dijo que le perdonaría la tarjeta roja con la condición de que le regalara su playera al término de su juego ante la Selección Mexicana.

“Le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (playera)’. Y no le mostré la amarilla. La camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘No, no, no… llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”, dijo el silbante chileno.