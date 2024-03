Luego de que la Selección Mexicana sellara un nuevo fracaso tras caer dos goles a cero en la Final de la Nations League de la Concacaf ante la escuadra de Estados Unidos, las críticas de aficionados y analistas del Tricolor siguen en su máxima expresión.

Uno de los puntos que se han destacado a través de las diversas mesas de discusión de los expertos en el tema es el disponibilidad, talento, entrega y disciplina de los jugadores del representativo mexicano; ante ello, el exjugador Hérculez Gómez aprovechó el momento para exhibir al exguardameta Oswaldo Sánchez, de quien evidenció su falta de sacrificio durante su época de jugador activo.

Aunque el ahora analista de la cadena deportiva ESPN manifestó que los elementos del Tricolor sí están dispuestos a dejar su máximo esfuerzo en los entrenamientos, también manifestó que en el pasado hubo futbolistas que forjaron una imagen negativa del jugador actual, como el caso de Oswaldo.

¿Cómo exhibió Hérculez Gómez a Oswaldo Sánchez?

"Sí hay pocos que arruinan a la mayoría, cuando yo estaba en Santos, llegó Pedro Caixinha, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo: 'así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo''', explicó el exatacante del Santos, club en el que coincidió entre 2012 y 2013 con el arquero.

Para redondear su comentario, Gómez afirmó que en su etapa de jugador, y bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti nunca hubo una falta de profesionalismo

"Todos son profesionales, lo que pasa es que no todos tienen la fama de ser profesionales. No me va a dejar mentir el Tuca Ferretti, yo cuando jugaba con él trabajábamos mucho, trabajábamos bien e incluso se puede decir que de más. No hubo una falta de profesionalismo", señaló Hérculez.

"Creo que de repente una camada antigua ha dado esa fama de que el jugador mexicano tal vez no trabaja, pero veo a estas generaciones nuevas y los veo preparados", agregó el exdelantero.