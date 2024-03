El futbol mexicano atraviesa una de las peores crisis en los últimos años. Apenas el Mundial pasado en Qatar 2022, el Tricolor no fue capaz de pasar de la fase de grupos, aunado a que dejó de ser la potencia de Concacaf.

Mucho de debe a la poca productividad de jugadores en la Liga MX, a lo que se le debe de sumar la poca exportación de futbolistas al Viejo Continente, ya que actualmente hay muy pocos jugando a ese nivel. Sólo Edson Álvarez compite en un top de Europa.

Lee también ¿Faitelson defendiendo a Emilio Azcárraga? Atacó a analista de TNT Sports por pedir autonomía de selección

¿Qué dijo Faitelson de Cuauhtémoc Blanco?

En el programa Línea de 4, David Faitelson, Rafa Puente del Río y Francisco Javier González analizaban la falta de jugadores en Europa y lo pocos mexicanos que han sobresalidos en las principales competencias.

Faitelson aseguró que sólo son tres los jugadores nacionales que han explotado su potencial del otro lado del charco. Sin embargo, no pudo contener su enojo cuando le mencionaron a Cuauhtémoc Blanco.

“Nada más tres (mexicanos han estado en la élite), Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Chicharito Hernández en Clase A. Puedes agregar a Andrés Guardado, que jugó en ligas mucho mejores que la nuestra.

“Cuauhtémoc Blanco se lastimó, pero la primera parte del cuerpo que se lastimó fue el cerebro… No aguantó, no es una ofensa. Se le puede lesionar igual la rodilla que la cabeza. No tenía la suficiente mentalidad para quedarse en ese nivel de futbol”, señaló el polémico comentarista.

¿En qué equipo de Europa jugó el Cuau?

Cuauhtémoc Blanco tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa cuando el Real Valladolid lo fichó en la temporada 2000-01. Desafortunadamente, en la Eliminatoria de Concacaf ante Trinidad y Tobago, un 8 de octubre del 2000, Ancil Elcock le provocó rotura del ligamento cruzado, ligamento lateral y el menisco, lo que lo alejó casi un año de las canchas.