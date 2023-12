La decisión de Gerardo 'Tata' Martino de no incluir en la convocatoria de la Selección Mexicana a Santiago Giménez para la Copa del Mundo de Qatar 2022 es una de las mayores interrogantes para la afición tricolor, luego del gran momento que vivía 'El Bebote'.

Tras unas controversiales declaraciones, expresando que 'Santi anotaba muchos goles en pocos minutos', Martino decidió no llevar a Giménez a Qatar por llevar a Henry Martín, Rogelio Funes Mori y a Raúl Jiménez, que venía saliendo de una dura pubalgia.

¿Qué dijo Santi Giménez sobre la promesa del 'Tata' Martino?

Luego de que se cumpliera un año de que la Copa del Mundo finalizó, con Argentina como campeón, Santi declaró que Martino le pidió aumentar su nivel, pese a que ya consideraba estar por encima de otros delanteros habituales del Tri.

"Me acuerdo una vez me dijo: 'Hoy estás por arriba de tal delantero, hoy estás dentro y depende de ti' (sobre ir al Mundial). Después de esa plática, comencé a hacer bien las cosas, pero al final me dejó fuera", expresó Santi Giménez.

En cuanto a un posible enojo o resentimiento hacia Martino, Santi lo descartó completamente. "No tengo nada con él, al contrario, estoy agradecido porque medio la confianza cuando tenía 19 año, me llevó a la mayor. No tengo resentimiento con él".