En un partido cargado de polémica, Colombia venció 2-1 a Argentina en Barranquilla durante la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El encuentro quedó marcado por un controversial penal sancionado a favor de los colombianos, lo que generó fuertes críticas, especialmente del técnico Lionel Scaloni.

Una estadística le dio la razón al enojo de Lionel Scaloni. Fuente: Instagram @afaseleccion

El penal fue cobrado a los 8 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada entre Nicolás Otamendi y Daniel Muñoz dentro del área argentina. El dirigido por Lionel Scaloni intentó cortar el avance del colombiano, quien cayó al suelo, lo que provocó que el VAR, a cargo de Juan Lara, revisara la jugada.

Ahora, días después del partido se conoció el audio de los árbitros del VAR. "Hay un toque con la pierna recogida. Lo toca. Pasa de largo el pie derecho, con el izquierdo golpea y lo termina derribando", explicaron desde la cabina del VAR. "El defensor no toca el balón y lo derriba", agregaron, justificando la sanción de la pena máxima. Tras escuchar la revisión, el árbitro chileno Piero Maza, decidió cobrar el penal, sin amonestar a Nicolás Otamendi, pero provocando la furia del entrenador argentino.

Lionel Scaloni, después del partido cuestionó el criterio del VAR: "Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, pero el resto no. El fútbol es un deporte en el que hay que mirar todo lo que te rodea y lo que hizo Muñoz te dice todo: él no protesta en ningún momento".

"La primera imagen que el árbitro ve no tiene que ser esa que parece que lo toca. Le ponen en la TV que aparentemente hay un toque y lo condiciona después de no cobrarla durante el partido", explicó Lionel Scaloni dejando en claro su desacuerdo con la decisión. Además agregó, "Nos duele, lo único que le dije, que también se lo dije a Muñoz, fue que el único jugador que no protestó. Bien para ellos, es triste, lamentable, que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado más allá del penal". Ahora se conoció un dato que le da la razón.

Una de las cuentas oficiales de Opta que se encarga de la cobertura de las estadísticas del fútbol en Sudamérica confirmó a través de X que en el complemento del duelo, que correspondió a la octava fecha de las Eliminatorias, se jugaron 19 minutos de un total de 52:22. "Segmentado", calificó el encargado de publicar el detalle.

De este modo, con la revelación de los audios, la controversia en torno al penal continúa y se mantiene el debate sobre el uso del VAR y su influencia en el resultado de los partidos.