La selección de Argentina se alista para el juego de las semifinales ante Canadá de la Copa América, el técnico de la albiceleste pidió no confiarse al igual que no demeritar el nivel que tiene la Concacaf, pues según el entrenador no está tan alejados del que se tiene en Conmebol.

¿Qué dijo Scaloni de la Concacaf?

Argentina ya se enfrentó a Canadá en la fase de grupos de la Copa América, derrotándolos 2-0, por lo cual aplaudió el gran torneo que han tenido los canadienses, lo cual es una muestra del buen nivel que tienen en su respectiva zona.

“No se quién dice que hay mucha diferencia, no la veo. México se quedo a nada de pasar a un gol y ha tenido un buen nivel, me parece que son selecciones de buen nivel y no menos importantes que algunas de Centroamérica”, argumentó el entrenador.

“Yo creo que el nivel que tienen es bueno, al nivel de Sudamérica, creo que el nivel es muy parejo”.

Argentina tendrá que derrotar a Canadá si quiere llegar a la final para defender su campeonato en la Copa América.

“No creo que haya diferencia en el tema físico, Canadá tiene jugadores importantes y que técnicamente son buenos. Con una idea de atacar bastante agresiva, tienen buen equipo”.

“Intentaremos que el partido se decante para nosotros, el tema físico no está de nuestro lado, pero trataremos de llevar el partido a nuestro lado”, agregó.

Scaloni adelantó que, aunque la figura albiceleste, Lionel Messi no está en mejor momento, tendrá minutos, esperando que también Ángel Di María también pueda jugar.