Thierry Henry ha sido uno de los mejores futbolistas franceses en la historia. Campeón del mundo en 1998, subcampeón del mundo en 2006, y figura absoluta del Arsenal de 'Los Invencibles', 'Titi' fue una de las más grandes figuras del futbol en los 2000'.

Sin embargo, ahora el extraordinario jugador ha revelado que la mayor parte de su carrera profesional no fue feliz, debido a un cuadro severo de depresión que le arrebataba la alegría al marcar goles y al ser importante en los partidos.

Lee también David Faitelson contó la vez pagó 10 mil dólares para entrevistar a Maradona... ¡Y Diego no sabía!

¿Qué dijo Thierry Henry sobre su depresión?

El futbolista francés, que jugó en el Arsenal, Barcelona, New York Red Bull, entre otros equipos, aceptó que mintió sobre su felicidad, aceptando que había momentos donde lloraba y solo se sentía triste.

"Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escucharme. A lo largo de mi carrera, pasé por periodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos. De joven, no recibí mucho amor y cariňo. Tenía que ser fuerte y duro. No sabía cómo hablar los problemas ni pedir ayuda. La primera vez que mi padre me abrazó, dijo: 'Este bebé será un gran jugador de fútbol'. A partir de ahí, fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control total de mi cuerpo.

"Nunca fui feliz cuando hacía goles. Siempre buscaba complacer a mis compañeros, a los fans y a todos porque crecí queriendo complacerlo a él. En la pandemia, no pude ver a mis hijos durante un año. Fue duro. Me tuvo que pasar algo así para entender mi vulnerabilidad. Lloraba casi todos los días sin motivos. Se me salían las lágrimas. Era el joven Thierry el que lloraba por todo lo que no consiguió", puntualizó Henry al Diario CEO.