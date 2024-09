Luego de que los Diablos Rojos del Toluca consiguieron una victoria de visitantes frente a los Rayados de Monterrey, el guardameta del equipo rojo, Tiago Volpi acudió a una parte de la cancha a regalar sus guantes, un par de aficionados lo insultaron, uno de ellos jamás espero la respuesta del cancerbero.

Lee también Así luce el Estadio Azteca con la remodelación para el Mundial del 2026

¿Qué paso con el aficionado de Rayados y Tiago Volpi?

Luego de la derrota de los Rayados, dos aficionados trataron de encarar al portero, uno de ellos comentó para un medio local que jamás espero que el brasileño le respondiera y después se dieran la mano.

Vean nada más, Volpi va a las gradas a regalar sus guantes y un aficionado local lo insulta de esta manera.



Bien por Volpi, no se enganchó, y del aficionado ese, pues ni hablar, pobre idiota. #DiablosTwitteros pic.twitter.com/vurYV6KciM — El Diavolo del Norte 🫡👹 Ψ (@SoyDiavolo) September 1, 2024

“Volpi me humillo, no le hecho la culpa, pero yo lo estaba reventando y el me dice, esto es futbol hermano y le di la mano”, señaló el aficionado de manera reflexiva.

“@TiagoVolpi me humilló”



La historia de un aficionado rayado con el portero del rojo anoche. pic.twitter.com/fPXlMob0Po — Vaioran (@vaioran) September 1, 2024

Con la derrota de los Rayados en esta fecha seis, culminaron en la posición cinco del campeonato; mientras que el Toluca está en el tercer lugar con 14 puntos empatados con Tigres, pero por diferencia de goles los felinos se encuentran mejor ubicados.