Días complejos viven los miembros de la Selección Mexicana luego de la dura derrota en la Final de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos, principalmente Guillermo Ochoa, quien ha recibido duras críticas por los goles recibidos, donde muchos analistas y aficionados han asegurado que pudo realizar más, y que ya no merece ser titular en Selección Mexicana.

Ahora, la situación en torno al portero de la Salernitana se ha vuelto más compleja, luego de que Alan Pulido, delantero mexicano que fue seleccionado nacional y actualmente juega para el Kansas City lo criticara fuertemente de forma indirecta.

Lee también Álvaro Morales propone una lista de soluciones para mejorar el futbol mexicano

¿Qué dijo Alan Pulido de Guillermo Ochoa?

El delantero, canterano de Tigres, se lanzó directo contra Selección Mexicana, afirmando que en el combinado nacional son más importantes récords o marcas sobre el nivel deportivo.

"Creo que nos han faltado tener procesos más largos y para esos procesos se requieren fracasos para lograr el éxito. Estados Unidos tuvo que sacrificar un Mundial. En México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto mundial, porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema de los futbolístico", expresó Pulido.

Tigres frenó la salida de Pulido a Europa

El ariete, que cuenta con dos campeonatos de Liga MX, uno con Tigres y otro con Chivas, ha asegurado que el club felino evitó su salida hacia Europa, a donde ansiaba ir para competir por un lugar en Selección Mexicana.

"Yo era el que me quería ir, y el club en donde yo estaba en ese momento que era Tigres no me dejaba ir, entonces los jugadores que tienen el sueño de ir a Europa por sobre ganar dinero porque sabes que el futbol te lo puede dar en un futuro pero pues los clubes te terminan bloqueando o los dueños de los equipos terminan primero viendo el negocio, entonces prefieren venderte a un equipo de México que realmente evolucionar tu futuro y tu crecimiento futbolísticamente hablando", enfatizó en entrevista con TUDN.