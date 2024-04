América parece que entró en una crisis futbolística justo en la parte más importante del semestre, ya que se vine la Liguilla del Clausura 2024 y encaran las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Y muchos aficionados han comenzado a señalar a varios jugadores de las Águilas, debido a que consideran que no están en el nivel óptimo que se pretende en el club para alcanzar el doblete.

¿Qué dijo García Aspe de Kevin Álvarez?

Lo que el semestre anterior, en el que levantaron la ‘14’, había caído muy bien entre los aficionados, parece que actualmente es motivo de gran molestia, pero no sólo entre la fanaticada sino que llegó el problema hasta la directiva azulcrema.

Luego de hilar dos resultados negativos, los seguidores de las Águilas han comenzado a cargar en contra de Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, quienes junto a Miguel Layún cada fin se semana realizan su podcast de la ‘Trisecta’.

Muchos han comenzado a señalar que eso los desconcentra de los temas deportivos, ya que ambos zagueros son de los que no se han mostrado en su mejor nivel en los últimos encuentros del club.

Uno de los que alzó fuerte la voz en contra de los jugadores, principalmente de Kevin Álvarez, fue Alberto García Aspe, quien señaló que la directiva debería prohibirle perder su tiempo en el podcast, al manos hasta que no retome el ritmo por el cual fue contratado en Coapa.

“Tiene toda la razón la directiva (por las declaraciones). Tú no puedes permitir que un jugador como Álvarez esté dedicado a hacer su podcast y no juega un carajo. Todo por lo que lo contrataron en América no lo ha dado, entonces por supuesto que le tienes que exigir.

“Yo como directiva si le digo (A Kevin): ‘Se acabó esto. Mientras no retomes tu nivel se acabó y sino, te multo’. A Lichnovky no le puedo decir nada porque lo está haciendo de maravilla, si estás en tu tiempo libre y funcionando como profesional, no hay ningún problema”, comentó en Caliente TV.