La mesa está servida. América y Cruz Azul sellaron su pase a Gran Juego del torneo Clausura 2024 y con ello escribirán un nuevo capítulo de su encarnizada enemistad. Esta será la quinta ocasión que ambas escuadras se vean las caras en la última serie por el título, colocándose como la Final más repetida del balompié mexicano.

La primera ocasión que azulcremas y celestes definieron al campeón del futbol nacional fue en la temporada 1971-72, cuando La Máquina salió victorioso en un solo juego por marcador de cuatro goles a uno. De ahí, tuvieron que pasar 18 temporadas para para que se volvieran enfrentar en una Final, siendo la campaña 1988-89 cuando América se impuso 5-4 en el marcador global a los cementeros.

La tercera ocasión ocurrió en el Clausura 2013, en una de las gestas más recordadas por los americanistas, al lograr la remontada de dos goles a uno (marcador global 2-2) en la agonía para después alcanzar el título por la vía de los penaltis (4-2).

La última vez midieron fuerza en una Final fue en el Apertura 2018, cuando la gran figura del equipo de Coapa fue Edson Álvarez al marcar los dos tantos con los que las Águilas obtuvieron su décimo tercer campeonato.

Así pues, en este Clausura 2024, América y Cruz Azul darán forma a su quinta Final en el futbol mexicano, consolidándose como la serie más repetida en el juego definitorio por el título de nuestro balompié.

¿Cuáles son las otras Finales más repetidas?

En el segundo lugar se encuentran América vs Pumas, Toluca vs Santos y América vs Tigres como las Finales que más se han repetido después del Águilas vs Celestes; todos esos cruces se han suscitado en tres ocasiones.

De ahí, ocho cruces se han repetido en dos ocasiones en una Final del futbol azteca: Cruz Azul vs Pumas, Cruz Azul vs León, Toluca vs Morelia, Tigres vs Pachuca, Santos vs Monterrey, Pumas vs Tigres, Cruz Azul vs Santos y Tigres vs Chivas.

Las finales más repetidas en la historia del futbol mexicano