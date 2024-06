Alberto García Aspe, exfutbolista y ahora analista deportivo, protagonizó una disputa verbal con el conductor de televisión Jorge Van Rankin luego de que este último ensalzara el liderazgo de Cuauhtémoc Blanco tanto en la Selección Mexicana como en el club América.

El exmediocampista desestimó estas aseveraciones, argumentando que el 'Cuau' no ejercía influencia en el vestuario y era simplemente un jugador más.

La confrontación entre ambos exjugadores escaló rápidamente de intensidad, con García Aspe expresando su molestia ante lo que consideraba una falta de conocimiento por parte del 'Burro' sobre el rol de Blanco en el equipo azulcrema.

¿Qué fue lo que dijo Alberto García Aspe sobre el 'Cuau'?

"Cuauhtémoc Blanco no manejaba nada", declaró García Aspe", instando a su excompañero a abstenerse de hablar sin conocimiento de causa. "Estás, pero bien pen..., Burro. Si no sabes, no hables", dijo el exjugador.

"Cuando jugó Cuauhtémoc Blanco, el que mandaba en la cancha era Cuauhtémoc; claro que sé, yo lo vi", respondió el presentador de TV.

"No hables, no digas pen... Burro por el amor de Dios. Cuauhtémoc llegó en una etapa muy joven y se volvió un gran jugador, pero él solo se dedicaba a lo suyo”, señaló García Aspe.

A pesar de la controversia, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo venerado como un ícono en el Club América, donde dejó una huella imborrable gracias a su destacada actuación en la cancha.