Aldo De Nigris asegura que Chupete Suazo está por encima de Gignac: "es el mejor de la historia de Nuevo León, aunque se enojen los otros"

La rivalidad entre Rayados y Tigres va más allá de la cancha y de las tribunas, trasciende a los debates por ver quién tiene mejores ídolos y qué jugadores fueron mejores, si los albiazules o los auriazules. Por supuesto, dos de las figuras más importantes en la historia de ambos clubes son Humberto 'Chupete' Suazo y André-Pierre Gignac.

Ambos integran las épocas doradas de cada equipo y fueron multicampeones, pero para Aldo De Nigris, la discusión por ver quién es mejor no tiene sentido y hay un claro ganador.

"Siempre me dicen que no sería nadie sin Chupete, y yo les digo que claro que no sería nadie. Aparte de amigo, nos potencializamos los dos. Él a mi me hizo mil veces mejor jugador pero más allá de eso, dentro del campo cuando me iba mal él buscaba como dármela para que hiciera el gol y al revés. Eso hizo que tuviéramos éxito y que ganáramos tantos campeonatos pero para mi, él es el mejor de toda la historia del futbol en Nuevo León, aunque se enojen los otros pero en calidad y características y en mentalidad este señor sacaba los partidos" aseguró el exdelantero de Rayados en "La Hora del Futbol".

🚨Mensaje importante de @DeNigris9 para su ex dupla CHUPETE SUAZO. pic.twitter.com/H1j74gmhhD — Ernesto Chavana (@ErnestoChavana) June 10, 2024

Después, aseguró que le gustaría formar una dupla técnica con el chileno para integrar el futuro cuerpo técnico de los Rayados de Monterrey.

