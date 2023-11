Aldo de Nigris formó parte de la época más importante de los Rayados de Monterrey, algo que lo colocó en el mapa del futbol mexicano, donde su hermano, Antonio, había logrado ser importante con equipos como Pumas o la Selección Mexicana.

'Toño', de forma lamentable, tuvo un fallecimiento repentino mientras se encontraba jugando en Grecia en el 2009, debido a un paro cardiaco sufrido en su propio hogar.

¿Por qué Aldo de Nigris rechazó a Cruz Azul?

Debido al buen momento que alcanzó Aldo con Monterrey, el delantero fue buscado por clubes como Chivas, Pachuca y Cruz Azul, rechazando a este último debido a un conflicto personal con la afición celeste.

"Ya me había hablado Rayado, 'oye acabas de firmar tres años. ¿Te quedas? Decide, porque te quiere Chivas, te quiere Grupo Pachuca, para León o Pachuca, y te quiere Cruz Azul'. Y yo, 'mira, a Cruz Azul yo no voy nunca'. En la Final de 2009 salgo a calentar y la barra hace un cántico de Toño, bravísimo, de que se murió y todo. Pero bien, con letra y todo. Me acuerdo que les dije: 'les voy a meter un gol, putos, van a ver'", expresó De Nigris en el podcast de 'La Mole'.

De Nigris, que debutó con los Tigres jugó con el Veracruz, Necaxa, Rayados y Chivas, rechazando la posible propuesta de Cruz Azul.