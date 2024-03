Continúa la enorme polémica alrededor de Gerardo 'Tata' Martino y su paso por la Selección Mexicana, que vivió el abismo de la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, donde consumó una dura derrota ante Argentina, un empate con Polonia y una victoria, insuficiente, ante Arabia Saudita.

Ahora, el presentador de ESPN, Álvaro Morales se ha lanzado con todo, sumándose a las fuertes críticas hacia el 'Tata' Martino, enfatizando directamente que 'entregó el partido contra Argentina'.

¿Qué dijo Álvaro Morales de Gerardo Martino y el partido ante Argentina?

"Gerardo el 'Tata' Martino, tácticamente había entregado el partido (ante Argentina). Si bien su primer año al frente de la Selección, los posteriores, hasta la eliminación de la Copa del Mundo, fueron terribles. Terribles en eliminatoria, terribles en la Nations League, y sobre todo, muy terrible contra la selección de su país, Argentina", expresó Morales.

Además, aprovechó para tirarle fuertemente a la pasada administración del Tri, directamente a Yon de Luisa. "Los cuerpos técnicos argentinos en su cultura futbolística tienen la costumbre de ser extensos y, mientras dan resultados, de irse apropiando de clubes. Matías Almeyda en su momento, y 'Tata' Martino en su momento. Se apropió de la Selección Mexicana de futbol y eso lo permitió Yon de Luisa, porque nuestros directivos les encantan esa cultura futbolística argentina. Los tonos cabensiosos, la manita doblada, y los choros Valdano-Menotistas".

Morales habló sobre cuestiones tácticas de Martino, que en el pasado no dieron resultado, y que utilizó ante la albiceleste en el Mundial. "En los partidos que utilizó línea de 5 el 'Tata' Martino no le fue bien. En un partido que no utilizó centro delantero contra Paraguay tampoco le fue bien. Casualmente, decidió utilizar línea de cinco y no centro delantero contra la selección de su país, donde se mantenía la mayor parte del tiempo en lugar de estar trabajando".

"MARTINO ENTREGÓ EL PARTIDO".



Dura crítica de @AlvaritoMorales contra Tata Martino tras declaraciones de Edson Álvarez 💥 pic.twitter.com/VIHZKRXDk8 — Futbol Picante (@futpicante) March 20, 2024