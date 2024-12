En Argentina se sorprenden por la ausencia de las Águilas del América en el Mundial de Clubes

El pasado jueves 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial de Clubes, ampliado por primera vez a 32 equipos de todos los continentes, donde se definió cómo quedaron los grupos y cuales serán los rivales de los equipos mexicanos: Monterrey, Pachuca y León.

Estos tres equipos serán los que representen al futbol mexicano ante las mejores escuadras del balompié internacional. Sin embargo, este hecho ha llamado bastante la atención en otros lugares del mundo, como en Argentina, donde se sorprendieron por la ausencia de uno de los equipos referentes de México: el América.

¿A qué equipos se enfrentarán los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes?

Uno de los grupos que más llamó la atención tras el sorteo fue el sector H, donde el Pachuca quedó encuadrado con el Real Madrid, el Al Hilal y el Salzburgo.

Por su parte, el León quedó en el Grupo D, donde se enfrentará al Flamengo, Espérance Sportive de Tunis y el Chelsea.

Mientras que el Monterrey terminó instalado en el Grupo E, donde también se encuentran el River Plate, el Urawa Red Diamonds y el Inter de Milán.

¿Cuál fue la reacción en Argentina tras la ausencia del America en el Mundial de Clubes?

A través de un video que circula en las redes sociales, del programa La Secta Deportiva, de Argentina, uno de los conductores afirmó que los equipos mexicanos serán de los primeros en ser despachados del torneo de la FIFA que se jugará del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

Uno de los argumentos lanzados por el presentador es que al no estar el América dentro de los equipos participantes, poco se puede esperar de los clubes del futbol mexicano que formarán parte del certamen, es decir, Rayados, Tuzos y La Fiera serán los primeros en tomar el vuelo de regreso, según el comunicador argentino.

"Posiblemente México sea el primer país del Mundial de Clubes que se quede sin representantes y yo creo que eso se debe a que no está la principal figura, no está el favorito del pueblo ¿Cómo no va a estar el América?.

"Que no este el América en el Mundial de Clubes, es como para Argentina que no este Boca o River. El América representa al futbol mexicano y que hoy no esté es un gran dolor", expresaron en La Secta Deportiva.