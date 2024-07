El técnico bicampeón con el América, André Jardine, se mostró molesto a pesar de la victoria de sus pupilos frente los Bravos de Juárez, lanzando una fuerte critica a la Liga MX, al parecer al técnico brasileño le molestó que el campeonato se detenga para comenzar otro torneo.

¿Qué dijo Jardine de la Liga MX?

El entrenador señaló que su equipo se vio mermado al no poder contar con el equipo completo desde la fecha uno del Apertura 2024. El corte de caja para el América es de dos victorias y dos derrotas, por lo cual Jardine dijo que hay una mala organización por parte de la Liga MX.

Explicó que no es lo ideal que el torneo haya comenzado mientras se jugaba una competencia internacional, refiriéndose a la Copas América, considerando que estos cuatro juegos parecen de pretemporada.

“Es un tema directivo; como entrenador no es lo ideal, pero en cuatro jornadas no es un poco, un cuarto del torneo se va, jugamos con mitad de equipo fuera, muchos están recuperando su nivel físico y técnico; no soy la persona indicada para este tema, pero el calendario es justo, hay muchos jugadores en selección y esto complica el inicio de torneo, nos cuesta el Apertura”, agregó.

El estratega brasileño también dijo que, con el parón por la Leagues Cup, ayudará un poco a recuperar algunos jugadores, pero no es motivo para que piensen que el Bicampeón esta debilitado.

El América será fuerte y estará listo para pelear una vez más por todo, confirmando que ya no habrá altas y tampoco bajas de jugadores.