En entrevista con el famoso Youtuber, El Escorpión Dorado, el jugador del León, Andrés Guardado habló sobre su debut en el lejano 2005 con el Atlas y sobre todo como lo ayudó la regla 20/11, donde subrayó que es beneficiosa para los jugadores mexicanos.

Lee también Andrea Pereira deja las Águilas del América y se convierte en la tercera baja del club

¿Qué dijo Andrés Guardado de la regla 20/11?

El principito explicó que la regla 20/11 no solo enmarca la oportunidad para que un joven pueda debutar en primera división, también ayuda a que en un futuro se pueden convertir en jugadores internacionales, poniendo su caso como ejemplo.

“Yo me beneficie de la regla 20/11 que existía en mi época, que en teoría van a regresar este tipo de reglas, están viendo que las cosas van mal y salimos un montón de chavos en esa época, a mí me benefició, yo debute y me fue bien, debutó Héctor Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera, el Pato Araujo”, adjuntó.

El jugador mexicano detalló su sentir respecto a la crisis que tiene la Selección Mexicana, la cual se vio reflejada en el Mundial de Qatar 2022.

“Para mí el futbol mexicano esta en crisis desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que lo escondíamos porque calificamos a los mundiales, pero ¿Hace cuanto tiempo están con los extranjeros? ¿Hace cuanto tiempo se quitó la regla para los jóvenes? No sé cuántos años lleve lo del ascenso y descenso, hay cosas que te formaban, ahora la sub-23 juega en el campo de entrenamiento sin gente, hoy no se prepara para la presión”, detalló.