Hace unos días, la FIFA tomó la sorpresiva decisión de expulsar al León del Mundial de Clubes 2025 por formar parte de la multipropiedad.

El máximo organismo del futbol a nivel mundial no se midió con su medida y, a falta de menos de tres meses para que comience el Mundialito, excluyó a La Fiera.

Sin embargo, todavía se desconoce qué equipo ocupará el sitio que dejaron los Panzas Verdes, aunque los rumores han estado a la orden del día.

Hasta el momento, no existe ninguna opción real, incluso el América se pronunció sobre la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes.

No obstante, la opción de que las Águilas sustituyan al León crece con las especulaciones, por lo que la polémica de presentado en las mesas de análisis.

Aunque, el tema de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no emita un comunicado sobre la expulsión del La Fiera no tiene nada contento a Javier Alarcón.

El nuevo presidente de la FMF, Mikel Arriola, señaló que se defenderían los tres lugares que la Liga MX consiguió sobre el terreno de juego y aseguró que había entablado conversaciones con la directiva esmeralda luego de la determinación de la FIFA.

¿Cómo criticó Javier Alarcón a Mikel Arriola?

Sin embargo, el periodista deportivo de ESPN no dudó en reventarlo porque después de una semana no ha vuelto a pronunciarse sobre dicha situación.

“Mikel Arriola es una marioneta… ¿por qué no puede hablar? ¿Por qué no aparece para apoyar al León? No tiene dignidad, la Concacaf sí apoya al León, pero la federación no se ha pronunciado”, explotó.

En los dos programas que tiene participación (Futbol Picante y Equipo F), el exmiembro de Televisa no dudó en criticar fuertemente a Mikel Arriola tras ser designado como el máximo dirigente de la FMF.

“Tienes un presidente pusilánime en la federación, que cada vez demuestra que lo único que le importa es que quedar bien con uno y con otro para que no lo corran. No le importa tener una estrategia, autonomía, independencia o una ruta”, sentenció Javier Alarcón.