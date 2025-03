Este domingo el León perdió contra los Pumas (2-1) en el cierre de la jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga MX; sin embargo, durante el día trascendieron los rumores de un posible partido entre América y LAFC para ver quién toma el lugar de la Fiera en el próximo Mundial de Clubes, a espera de recibir el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Eduardo Berizzo, entrenador esmeralda, habló en conferencia de prensa sobre la disputa legal que vive su equipo y la falta de apoyo que recibió por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Al terminar el partido contra Pumas, 'Toto' Berizzo apuntó directamente contra Mikel Arriola, recientemente anunciado como presidente de la FMF.

"Me parece que la FMF debería respaldar mucho más de lo que lo hace al equipo clasificado que somos nosotros, no pensar en ningún sustituto. Y como dijo Andrés, los sustitutos... levantar la mano para jugar partidos y ocupar el lugar de otro equipo me parece un gesto de una bajeza interesante. Pero no conocía esta circunstancia, confío que el TAS revise lo que han decidido y nos devuelva el derecho de ir al Mundial" declaró Berizzo.

Además, destacó el apoyo que han recibido por parte de Victor Montagliani, máxima figura de la CONCACAF.

"A mi me gustaría escuchar a la FMF defender como nos defendió el presidente de la CONCACAF, y es curioso que no haya sucedido. Me hubiese gustado que el presidente de la FMF defienda a sus equipos clasificados al mundial y no imagine quién es el reemplazante ni se vaya por ese canal, así lo hizo el presidente de la CONCACAF y ojalá ya le digo, el TAS entienda de que el reglamento del Mundial fue posterior a nuestra clasificación y que de encontrar un impedimento de multipropiedad en el grupo Pachuca le hubiese dado la posibilidad de corregir esa situación porque jamás se trazó una línea roja para decir hasta acá tienes tiempo y si no te quedas fuera. Hasta que la competencia empiece, el grupo Pachuca puede resolver esa cuestión de multipropiedad, ah no, hasta que eso suceda el equipo y el club no infringió ninguna regla, pero agradecemos las muestras de apoyo que tienen que ver con el sentido común, lo mismo diría si en esta posición estuviera otro equipo" concluyó.

