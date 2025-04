David Faitelson asegura que "ni América ni LAFC tienen méritos para ir al Mundial de Clubes"

Este domingo trascendió el rumor de que el América y el LAFC jugarían un partido para definir al reemplazo del León en el Mundial de Clubes, siempre y cuando el TAS no revierta su decisión sobre excluir a la Fiera del torneo de clubes más importante del mundo. Esta decisión causó controversia y David Faitelson, crítico de las Águilas, dio su opinión al respecto.

"América no tiene los méritos deportivos para ir al Mundial de Clubes. Si lo quieren llevar, es por una razón comercial, económica, un tema que obviamente incrementa quizá o no quizá el precio de los derechos de televisión y la atención por el evento, pero a mi me parecería muy injusto que la FIFA volviera a violar su reglamento, lo va a violar otra vez, lo va a hacer pedazos. Ni el América ni el LAFC tienen méritos deportivos para ir al Mundial de Clubes. Los méritos son de León, eso es evidente, pero el León tiene un problema de legalidad" aseguró a través de un video publicado en redes sociales.

Lee también Eduardo Berizzo, director técnico del León, apuntó contra Mikel Arriola; "La FMF debería respaldarnos, no pensar sustitutos"

Desde hace varios días, el conductor de Televisa se pronunció en repetidas ocasiones en contra de la presencia de las Águilas en el Mundial de Clubes, pero también ha hecho énfasis en reprobar la multipropiedad en la cual León se ve involucrado al ser parte de Grupo Pachuca.

"Es un tema que tiene que ver con un asunto que el futbol mexicano no ha querido remediar y que yo celebro, no porque a mi me importe si va el León o no, ni tampoco tengo nada contra los Martínez ni grupo Pachuca. Soy admirador de algunas de las formas en las cuales ellos administran el futbol. Y de una vez aprovecho para decirle al Señor Martínez que a mi nadie me ordena en Televisa qué tengo que decir ni soy parte de una campaña contra él. Yo siempre digo lo que pienso y hace 35 años, incluso cuando la empresa en la que laboro tenía multipropiedad, la criticábamos y hoy también" concluyó Faitelson con mensaje directo hacia Jesús Martínez.

Lee también Lolo Faravelli apoya al León para ir al Mundial de Clubes: “Se lo ganó en la cancha”

El América no tiene los méritos suficientes para ir al mundial de clubes… 🦅🤔 #LaMiradaDeFaitelson esta en el América pic.twitter.com/6EAo1Hnpjy — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 31, 2025

América no merece ir al Mundial de Clubes, LAFC tampoco. No sé cómo lo va a resolver la FIFA, está el equipo costarricense que tampoco se lo ganó en la cancha pero que aparentemente reune los criterios de la FIFA para asistir. Es una pena que León no haya resuelto esa ilegalidad, no lo siento por los Martínez, lo siento por la afición de León que es lo más importante de todo".