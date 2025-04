La bomba estalló en el futbol mexicano luego de que se desataran los rumores sobre la posibilidad de que América sustituya al León en el Mundial de Clubes 2025.

De acuerdo con las especulaciones, la FIFA estaría analizando la posibilidad de que las Águilas disputen un partido con el LAFC de la Major League Soccer (MLS) para definir al equipo que reemplazará a La Fiera en el Mundialito.

Tras tomar la decisión de expulsar a los Panzas Verdes por formar parte de la multipropiedad, el máximo organismo del futbol a nivel mundial trabaja a marchas forzadas para determinar qué club será el último invitado al certamen internacional.

El América, al ser el mejor ranqueado de la Concacaf, y el exequipo de Carlos Vela, al ser el subcampeón de la edición 2023, serían los elegidos para disputarse el boleto número 32 del Mundial de Clubes.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta sobre la posibilidad de que América participe en el Mundial de Clubes?

Sin embargo, la opción de que el América participe en el Mundial de Clubes como el sustituto del León no dejó satisfecho a cierto sector de los medios de comunicación.

Jorge Pietrasanta no dudó en mostrar su inconformidad ante dicha opción y respondió tajantemente después de ser cuestionado le parecía justo en la mesa de Futbol Picante si le parecía justo.

“No, de ninguna manera me parece justo. Obviamente lo justo es que vaya León, lo segundo justo es que fuera el Alajuelense que fue el que armó todo este relajo”, sentenció el narrador deportivo de ESPN.

El exmiembro de Televisa expuso sus argumentos para considerar que el equipo de Costa Rica merece más que las Águilas asistir al Mundialito como reemplazante de La Fiera.

“Si no es el León, tendría que ir el club tico. Incluso, me parecería más lógico que el no que fuera de los dos equipos de la misma propiedad fuera el Pachuca porque el primero que consiguió el boleto fue el León”, señaló.

Jorge Pietrasanta también aprovechó para criticar que la FIFA esté analizando la opción de una disputa por el último lugar porque no es una situación que estuviera estipulada.

“¿De dónde se sacaron un partido de dos equipos que no se ganaron su boleto para ir al Mundial de Clubes? Tampoco está en el reglamento, se me hace más ilógico todavía”, cuestionó en Futbol Picante.