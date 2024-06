Luego de que Chivas han reducido el plantel con la salida de algunos jugadores y al parecer no habrá grandes fichajes para el Apertura 2024, debido a una demanda que están enfrentado el club por parte de Angélica Fuentes.

La exdirectora de Grupo Omnilife decidió hablar y responder a todas las acusaciones del Guadalajara, argumentando que ella tiene pruebas irrefutables, ya que en su gestión nunca se sufrieron problemas financieros.

¿Qué le respondió Angélica Fuentes al Guadalajara?

En su cuenta de Instagram Fuentes le respondió a un aficionado que le preguntó sobre la situación de Chivas; “quiero primero que nada agradecer el respeto con el que me lo escribes, no creas todo lo que lees. Si Chivas o Omni o alguna empresa que ellos tienen está en mal estado financiero, no es por mí, yo tengo 9 años en que no tengo nada que ver con ninguna, y bajo mi administración si hubo recursos, digan lo que quieran”, explicó en el mensaje.

Durante el mensaje hace hincapié en que dejen de utilizar a sus hijas como una excusa sobre la situación económica que existe.

Fuentes prosiguió en el texto diciendo; “si ellos no cuentan con los recursos para contratar refuerzos o lo que el equipo requiere, eso es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. Ojalá algún día dejen de usarme y enfrenten con valentía sus problemas den la cara y hablen con la verdad”, agregó.

¿De donde surge la demanda de Angélica Fuentes a Chivas?

El periodista de ESPN Héctor Huerta, comentó que el dueño de Chivas, Amaury Vergara en estos momentos no puede hacer una gran inversión de fichajes, ya que existe la demanda de Angélica para que le toque un porcentaje a sus hijas.