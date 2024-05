Antonio Carlos Santos sin dudas es uno de los nombres históricos dentro del América. Las actuaciones en la cancha, sus goles y títulos, hicieron que el brasileño se colocara como uno de los mejores mediocampistas que ha vestido los colores azulcremas.

Ya en el retiro, Santos se ha convertido en un gran crítico del cuadro de Coapa, por las decisiones que se han tomado al interior del club, pero eso no quita que deje de tener un gran amor por el América.

¿Qué títulos ganó Antonio Carlos Santos con el América?

Antonio Carlos Santos puede presumir ocho títulos con las Águilas del América.

El sudamericano levantó trofeos nacionales e internacionales, lo que lo llevaron pronto a ser un referente de la escuadra del sur de la Ciudad de México.

2 Ligas MX : 1987-88 y 1988-89

: 1987-88 y 1988-89 2 Campeón de Campeones : 1987-88 y 1988-89

: 1987-88 y 1988-89 3 Ligas de Campeones de Concacaf : 1987, 1990 y 1992

: 1987, 1990 y 1992 1 Copa Interamericana: 1991

Antonio Carlos Santos reveló por qué nunca fue técnico del América

En entrevista con David Faitelson, Antonio Carlos Santos reveló por qué nunca tuvo la oportunidad de ser el entrenador de las Águilas del América.

"Cuántas veces he tocado la puerta para poder serlo (DT del América). Desgraciadamente el sistema de los promotores y los directivos que llegaron, no quisieron dar esa oportunidad. Decían 'Antonio Carlos Santos no tiene experiencia', como si yo nada más jugara a las muñecas, al futbol o al basquetbol", apuntó el exjugador.

El brasileño entonces contó la vez que platicó al respecto con Emilio Azcárraga.

"Antonio Carlos Santos ha sido uno de los jugadores más emblemáticos del equipo, toque la puerta, vine aquí a Chapultepec para hablar con el señor Emilio (Azcárraga), me atendió el señor Bernardo Gómez y me dijo 'yo sé lo que usted quiere'".

"Al final del día, no se pudo, nunca se pudo y uno se cansa", añadió.