El América se impuso, por la mínima (1-0), a las Chivas sobre la cancha del Estadio Azteca en la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2024.

Lee también América y Cruz Azul se verán las caras en la Final del Clausura 2024; las Águilas tienen dominio

Con la anotación de Israel Reyes, las Águilas dejaron en el camino al Rebaño y avanzaron a la Final para seguir defendiendo su corona.

Sin embargo, la polémica se hizo presente en El Coloso de Santa Úrsula tras el gol del defensa central mexicano.

De acuerdo con el exárbitro central Felipe Ramos Rizo se debió señalar la infracción de Igor Lichnovsky sobre Jesús Orozco.

¿Qué fue lo que dijo Felipe Ramos Rizo?

“Posteriormente y al finalizar el programa de 'Futbol Picante' me hicieron favor de enviarme esta toma la cual demuestra que existe falta clara”, manifestó.

No obstante, al actual analista de ESPN señaló que los integrantes del cuerpo arbitral no pudieron tomar otra decisión, pero no por su culpa.

“El VAR no puede revisar ya que la repetición no fue enviada y esas tomas son las que consideran para solicitar la revisión al árbitro”, puntualizó.