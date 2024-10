Mexicanos y argentinos cada que pueden se tiran con todo en redes sociales. Primero empezó la rivalidad por el futbol, pero se ha vuelto recurrente que sin importar el tema, comience una guerra de memes, burlas e insultos entre aficionados de ambos países.

Y en un nuevo capítulo de lo que parece será una eterna rivalidad, desde Argentina llegaron infinidad de burlas y comentarios negativos para la Selección Mexicana. Todo esto luego de que Javier Aguirre decidió llamar a Germán Berterame para los duelos ante Estados Unidos y Valencia.

¿Por qué los argentinos de se burlaron de México?

No pasó mucho tiempo para que la noticia de que un jugador argentino naturalizado mexicano sería llamado a la Selección Nacional llegara a oídos de los aficionados de la albiceleste, quienes de inmediato comenzaron a despotricar contras el Tri.

Es bien sabido que en los últimos años en el equipo de México han pasado muchos argentinos por el banquillo y jugadores nacionalizados. Eso ha sido tomado por los hinchas de ese país como motivo de burla.

Algunos ironizan con el hecho de que se critica mucho a los jugadores y aficionados de dicho país, pero cada que tiene una oportunidad, integran a un argentino al combinado nacional, como recientemente pasó con Rogelio Funes Mori, Gerardo Martino o Diego Cocca.

Es por ello que los argentinos comenzaron a burlarse de la Selección Mexicana, debido a que deben echar manos de sus compatriotas para sacar el barco a flote. Hubo unos que recordaron que Santiago Giménez, pese a que toda su vida la ha hecho en México, nació en Argentina.

Germán Berterame, el delantero cordobés que debutó en San Lorenzo en 2016 y hoy juega en Rayados de Monterrey, fue citado por primera vez a la Selección de México para los amistosos ante Valencia y Estados Unidos.



El ex Patronato vistió la camiseta de la Albiceleste en…

Otros fueron más allá con las mofas, ya que no se explican como es que habiendo más de 100 millones de mexicanos en el territorio, no sean capaces de sacar a 11 futbolistas que destaquen.

"Si no puedes con los argentinos, únete a ellos"; "Nos detestan. Pero citan a si selección, técnicos y jugadores Argentinos..."; "Otro Fures Morí jajajaj, y México ya no sabe como ganar un partido q busca a jugadores de su eterno papá"; "130M de habitantes y no tienen buenos jugadores mexicanos para su selección", fueron algunas de las burlas de los argentinos tras el llamado Germán Berterame por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.