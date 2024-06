Tras las acusaciones de una posible venta de información a los Rayados de Monterrey cuando se enfrentaron a los Tigres en los cuartos de final del Clausura 2024, el entonces auxiliar de Robert Dante Siboldi, Miguel de Jesús Fuentes, decidió hablar sobre el tema.

Fuentes señaló que, por cuestiones de salud, tomó la decisión de no hablar del tema hasta que se recuperara y mandó un comunicado en el cual dice que todas esas acusaciones a su persona son completamente erróneas.

¿Qué dijo el auxiliar de Siboldi sobre las acusaciones?

“Por motivos de salud no me fue posible dar una respuesta inmediata a las difamaciones y señalamientos recibidos contra mi persona. Quiero dejar muy en claro que me deslindo completamente de todas las imputaciones, señalamientos y acusaciones, que han hecho diversos medios y periodistas en cuanto a mi persona”, explicó en un comunicado.

Miguel de Jesús Fuentes rompió el silencio.



El auxiliar de Siboldi pide pruebas de lo que lo acusaron o habrá consecuencias jurídicas. pic.twitter.com/vOwtbm3B0D — Jorge Rosales (@rosaleesj) June 11, 2024

El ex auxiliar de Siboldi dijo que tiene pensado tomar acciones legales contra todas las personas que lo difamaron; “a las personas que me han difamado, que lo comprueben o de lo contrario se hagan responsables de sus palabras y las consecuencias jurídicas tanto civiles como penales correspondan”, añadió.

¿Qué piensa Miguel de Jesús Fuentes sobre Siboldi?

El comunicado finaliza agradeciendo a Robert Dante Siboldi por la oportunidad de trabajar juntos y que lograron el campeonato del Clausura 2023, Campeón de Campeones y Campeones Cup.

“Quiero agradecer a Robert, cuerpo técnico, jugadores y Staff por su profesionalismo y dedicación en cada momento en cada momento que estuvimos juntos haciendo posibles historias de éxito con tres campeonatos en un corto periodo de tiempo”, detalló.

Siboldi y su cuerpo técnico conformado por Miguel de Jesús Fuentes, Francisco Rotllán y Luis Canay, se encontraban a punto de renovar contrato, pero la directiva felina declinó la decisión por una presunta falta de disciplina.