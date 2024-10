En la fecha número 11 del Apertura 2024, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca recibió la visita de los Pumas, cuadro el cual se fue al frente en los primeros minutos, pero rápidamente el equipo Choricero empató las cosas de manera definitiva, aunque cabe destacar que los mexiquenses tuvieron un par de jugadas más para llevarse el encuentro.

¿Qué hizo la botarga del Toluca a la afición de los Pumas?

El resultado de los Universitarios en cancha ajena fue amargo, ya que terminaron una racha de tres juegos consecutivos ganando, y también fue amargo el momento en que la mascota del Toluca realizó algunas señas ofensivas para la porra de los Pumas que se encontraba en el estadio.

Las señas que le hizo la botarga de Toluca a la afición de los Pumas 😳😳 pic.twitter.com/8Vdaup91sC — Analistas (@SomosAnalistas_) October 7, 2024

En un video subido a redes sociales se aprecia que durante el medio tiempo del partido la botarga junto con algunos patrocinadores, recorrían la cancha, pero fue donde estaba la porra de los Pumas quien le lanzó una rechifla a la mascota la cual les respondió con unas señas.

Acá está mejor el vídeo, y que la mamen esos llorones. 🤏🐱 pic.twitter.com/nU4ACV0NIF — Fan Diablo (@FanDiablo2) October 7, 2024

Dentro de las primeras señas que se da a entender la botarga es que huelen feo, que tienen más campeonatos y remató con el gesto “me la pelas”. Al final la afición comenzó a silbarle mientras la mascota del Toluca se alejaba lentamente.

La afición de Toluca se burló de los Pumas con unos globos. Foto: Imago7.

Per esas no fueron las únicas burlas que recibió la afición de los Pumas, durante el partido la porra del Toluca sacó una serie de globos de Hello Kitty, incluso los globos los vendían en los puestos cercanos al estadio.

El equipo del Toluca terminó esta fecha número 11 con 22 puntos, colocándose como tercero de la tabla, mientras que los universitarios se quedaron en la posición 6 con 20 unidades.