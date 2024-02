Una de las peleas que los aficionados del boxeo están esperando con ansias es el enfrentamiento entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez, que cada vez se ve más lejano debido a las constantes negativas del tapatío.

Pese a que el Bandera Roja lo ha retado en más de una ocasión y al hecho de que es el retador mandatorio del CMB, el Canelo ha dicho que Benavidez no tiene méritos suficientes para que puedan encontrarse en el ring, motivo por el cual ha buscado otros contendientes.

¿Por qué criticaron al Canelo Álvarez?

En los últimos años, los adeptos al Canelo Álvarez cada vez son menos, ya que muchos de ellos están molestos por los rivales a los que ha enfrentado, al considerarlos muy por debajo del nivel esperado, aunado a que ha huido de rivales que están bien ranqueados.

Es por eso que en la televisión de Estados Unidos criticaron al boxeador mexicano, ya que en lugar de entregar una gran batalla ante David Benavidez, prefiere hacerle frente a peleadores como Jermall Charlo y Terence ‘Bud’ Crawford.

“Canelo Álvarez, ¿cuántas peleas vas a tener antes de evitar darle a Benavidez la oportunidad que tanto se merece? Estoy realmente enojado por eso. ¡No está bien! ¡No está bien! David Benavidez merece pelear con Canelo, pero Canelo no quiere pelear con él, porque sabe que hay más posibilidades de que pierda contra Benavidez que contra Charlo más grande", comentó Stephen A. Smit en ESPN First Take.