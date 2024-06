Tras la inesperada salida de Luis Ángel Malagón de la Selección Mexicana para la Copa América por lesión y el sorpresivo llamado para Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, dio sus primeras palabras antes de llegar a concentrarse con el resto de sus compañeros.

Acevedo quien se encontraba en plena pretemporada con su equipo recibió la llamada de Jaime Lozano, quien le dijo que lo necesitaba y fue el miso portero quien dijo estar listo para competir con el resto de sus compañeros Julio González y el Tala Rangel.

¿Cómo recibió el llamado Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo dijo que la noticia la recibió cuando se estaba saliendo de bañar y se había quedado anonadado pues no pensó que uno de sus compañeros de oficio, Ángel hubiera abandonado por lesión.

“Literalmente me estaba saliendo de bañar cuando recibí el llamado del profe Jaime. Me sorprendió no sabia nada de los que estaba pasando y menos de los que había pasado con Ángel Malagón. Me siento muy feliz de competir por un puesto con Tala Rangel y Julio González. Los tiempos de Dios son perfectos”, aclaró.

El portero de 28 años dijo que llega a la selección con el afán de transmitir cosas positivas con el fin de llegar lo más lejos en esta Copa América; “hoy vengo con ganas de transmitir cosas positivas, de trabajar, luchar. Ha sido un año complicado, pero hoy estoy contento de estar aquí, representar a México”.

¿Cuál fue el mensaje de Acevedo a Ángel Malagón?

Después de tanta euforia por el llamado al TRI, Acevedo se tomó unos minutos para mandar un mensaje de recuperación a Ángel Malagón, que en teoría apuntaba que el sería el portero titular en el juego amistoso contra Brasil y en la Copa América.

“Primero que nada quiero mandarle un mensaje de recuperación a Ángel. Hace un año yo estaba saliendo de la selección por una lesión, estoy regresando”, concluyó.

México tendrá un último juego de preparación antes de comenzar la Copa América, el rival será el conjunto de Brasil este sábado a las 19:00 horas en el estadio Kyle Field de Texas.