Carlos Acevedo se disculpa con la afición tras el fracaso de Santos Laguna en el Apertura 2024

Carlos Acevedo, el portero y capitán de Santos Laguna, salió al frente y ofreció disculpas a la afición tras el descalabro que selló el cierre de uno de los peores torneos en la historia reciente del equipo.

Lee también Ricardo Salinas Pliego explotó por el arbitraje: 'Las ratas haciendo de las suyas'

Santos Laguna cayó 3-2 ante Querétaro en la última jornada del Apertura 2024, un partido marcado por un error garrafal del guardameta en el minuto 90, que permitió el tercer gol de Gallos Blancos y dejó sin posibilidad de reacción al conjunto lagunero.

Con la derrota ante Querétaro, Santos culminó en el último lugar de la clasificación, posición 18, con solo 10 puntos. A lo largo de las 17 jornadas, el equipo apenas logró dos triunfos, cuatro empates y sufrió 11 derrotas, un récord negativo que deja una gran frustración en su afición.

¿Cómo fue el error de Acevedo en el duelo ante Gallos Blancos?

La jugada que definió el partido y puso fin al malogrado torneo de Santos ocurrió cerca del minuto 90, cuando el marcador iba 2-1 a favor de Querétaro.

Carlos Acevedo intentó salir jugando con el balón desde el área chica, pero Ronaldo Cisneros, presionando al portero, tapó el pase, y el rebote mandó el esférico a las redes para que los Gallos anotaran el 3-1.

¡Mucha viveza!🐓📹



Así fue como Ronaldo Cisneros le robó el balón a Carlos Acevedo para el tercer gol de @Club_Queretaro https://t.co/uPdgeL9BaP pic.twitter.com/PXdzj5sUaS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2024

Aunque Santos intentó acortar la distancia con un golazo de Franco Misael Fagúndez cerca del final, el esfuerzo resultó insuficiente y solo maquilló el resultado final de 3-2.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Acevedo en sus disculpas?

Tras el partido, Carlos Acevedo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para expresar su sentir y disculparse con la afición lagunera.

“Mis queridos guerreros, termina un torneo muy difícil, complicado e incluso el peor para todos en muchos sentidos”, comenzó su mensaje.

El portero agradeció a quienes apoyaron y también a quienes no, confiando en que pronto recuperarán la fe en el equipo. "A la afición lagunera, reconozco y me disculpo; no merecen el lugar en donde estamos y trabajaremos para poder darles las alegrías que realmente sueñan", escribió.

Acevedo enfatizó que el equipo debe aprender de sus errores y se mostró optimista, asegurando que Santos volverá a luchar por sus objetivos.

"Es importante reconocer errores de todas las partes que nos harán ser más grandes. También no nos definirá una acción, pero decirles, ¡Un guerrero nunca muere! y mi corazón sigue latiendo", concluyó.