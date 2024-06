Santiago Giménez tuvo un inicio de temporada espectacular que generó que varios equipos importantes en Europa le pusieran el ojo, por lo que parece inminente que en verano salga del Feyenoord.

Sin embargo, de a poco su nivel fue bajando, situación que se ha notado mucho en la Selección Mexicana, ya que ha recibido pocas oportunidades de Jaime Lozano y cuando ha jugado, no ha logrado marcar.

¿Quién defendió a Santiago Giménez?

El paso del Bebote en el Tri no ha sido el esperado, ya que para muchos le ha quedado grande la responsabilidad de ser el delantero titular de la Selección Mexicana. Sin embargo, se perfila para ser el encargado de los goles en la Copa América.

Y ante todas las críticas que hay sobre Santi Giménez, incluidas las de varios exjugadores quienes demeritan su paso en Europa, Christian Giménez salió al quite por su hijo, asegurando que no le han regalado nada al delantero de 23 años.

“Yo escucho mucho que hablan otros exjugadores, que hablan y le tiran y la verdad que no me sorprende, pero pareciera que hacer 50 goles en Europa es ‘te regalaron eso’, y no, déjenlo al chico tranquilo, dejemos que progrese, ese es el gran problema que somos tan negativos y los mismos exfutbolistas mandamos el mensaje”, dijo en Fox Sports.

Por otra parte, dejó todo en manos del Jimmy si lo pone o no a jugar, ya que Giménez se entrega al máximo en caca entrenamiento. Además, señaló que las estadísticas que suan para hacer menos al ariete del Feyenoord no tienen sentido.

“Todos ponen 15 partidos y dos goles, pero de esos 15 partidos tiene 593 minutos y de eso no habla mucha gente porque todo el mundo le tira: ‘15 partidos del 9 de la Selección’, sí bueno, pero son 593 minutos, seis partidos.

“Si recibe o no (la oportunidad) al final es merecido, él estuvo buscando eso, después lo tiene que demostrar y eso ya depende del jugador y eso está bien; más allá de que sea mi hijo él hizo méritos para estar en la Selección, ahora lo tiene que demostrar, no solamente es lo que haces en el club, sino en la Selección también”, finalizó.