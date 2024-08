Javier ‘Chicharito’ Hernández una vez más está en el ojo del huracán, debido a que se perdió los dos partidos de la Leagues Cup con Chivas, argumentando una vez más que estaba lesionado.

Sin embargo, para muchos genera muchas dudas, debido a que hasta antes del parón de la Liga MX, el delantero del Guadalajara estaba jugando con normalidad, por lo que las críticas en su contra no han parado.

¿Chelís rechazó al Chicharito Hernández?

El Chicharito Hernández se consolidó como uno de los mejores delanteros en la historia del futbol mexicano. Surgido de las Chivas en 2006, el atacante explotó todo su potencial un par de torneos después, donde despertó el interés del Manchester United, equipo que lo fichó.

Sin embargo, la historia de CH14 pudo ser muy diferente y todo se debe a una inesperada decisión de José Luis Sánchez, mejor conocido como el Chelís, quien tuvo la oportunidad de tener bajo sus órdenes al atacante mexicano.

El Chelís estuvo en el podcast de Yosgart Gutiérrez, donde confesó que en 2007, en el Rebaño Sagrado le estaban buscando acomodo al Chicharito Hernández, siendo el Puebla una de las opciones para seguir tomando experiencia en Primera División.

Sin embargo, el Chelín echó abajo la negociación, debido a que deseaba darle preferencia a los jóvenes de La Franja, por lo que Hernández Balcázar se tuvo que quedar en Chivas.

"Esto es en el 2007, estaba la regla del menor, tenías que cumplir ciertos minutos con un menor de edad y al señor 'Chícharo' no lo querían en Chivas y se lo ofrecieron, o lo pidió Emilio Maurer a la directiva de Chivas y a mí me lo ofreció, yo no lo quise en ese año porque yo tenía jóvenes que habían ascendido que eran de la misma edad del 'Chícharo' y que eran los que me iban a cumplir, y me cumplieron", comentó.