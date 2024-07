Guillermo Almada es conocido por ser uno de los entrenadores más estrictos del futbol mexicano, cosa que lo ha llevado a ser exitoso, al grado de que muchos lo quieren ver en el banquillo de la Selección Mexicana.

Y para muestra de lo riguroso que es, está el ejemplo de Eduardo ‘Chofis’ López, quien ya no entra en planes del Pachuca, así lo dijo el propio entrenador, aunque hasta ahora no se sabía el verdadero motivo de la decisión del uruguayo.

¿Por qué corrieron a La Chofis del Pachuca?

Mucho se ha especulado alrededor de lo que pasó con La Chofis López en el Pachuca. Se habló de indisciplinas, por lo que Guillermo Almada decidió ya no contar con él.

Sin embargo, David Medrano reveló el verdadero motivo por el cual el mediocampista mexicano deberá de buscar nuevo equipo en la Liga MX, toda vez que no será considerado ya en la Bella Airosa.

Según lo que dijo el comentarista de TV Azteca, lo que hizo explotar a Almada fue el hecho de que La Chofis presentó un sobrepeso, diez kilos arriba de lo que se permite en el equipo hidalguense.

Se sabe que las pruebas físicas le estaban costando mucho al canterano de las Chivas, situación que no agradó al charrúa, ya que dejaría claro que el jugador no estaba comprometido con el club.

La Chofis siempre batalló para tener un peso ideal para un jugador de futbol por sus indisciplinas. Foto: @eduardolopezchofis

¿La Chofis cometió indisciplinas?

Pese a que se manejó la versión de que La Chofis llegaba tarde a los entrenamientos del Pachuca y que tuvo varias indisciplinas, Armando Martínez, vicepresidente de Grupo Pachuca, negó por completo que se haya tratado de eso su salida del club.

Aunque sí reconoció que el tema físico fue lo que los orillo a que Lalo dejara la institución. Cabe resaltar que desde que estaba en las Chivas, La Chofis López siempre batalló para tener un peso ideal.

“Nunca llegó a un entrenamiento tarde, ni tenemos reportes de que ande de desmadre, en eso, hasta ahora, ha sido ejemplar. No, no es ninguna indisciplina, el chavo se porta bien en su vida privada y no tenemos queja de eso, hasta ahorita su comportamiento social ha sido muy bueno, reitero, lo que sí es que le ha costado las pruebas físicas y eso para el DT es muy importante y también trae algo de sobrepeso”, dijo al portal Récord.