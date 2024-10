Christian Chaco Giménez lanza dura crítica a Martín Anselmi

El equipo de la Máquina Celeste del Cruz Azul terminó la fecha número 11 como líder indiscutible del campeonato con 31 puntos, después de derrotar al conjunto del Puebla en calidad de visitante, aunque la victoria para muchos seguidores del equipo los dejo satisfecho, para otros más consideraron que este fue el peor encuentro en la era de Martín Anlselmi con entrenador.

¿Cuáles fueron las Criticas a Martín Anselmi?

Con los puntos que lleva el equipo de la Máquina a asegurado el Play In, situación la cual criticó el exjugador de la Máquina y ahora comentarista, Christian Chaco Giménez, quien consideró que la filosofía de Anselmi quedó un poco de lado al momento de conseguir los tres puntos.

Chaco fue incisivo y envió un pase que mereció ser gol, pero se falló. (FOTO: ELOÍSA SÁNCHEZ DE ALBA/ IMAGO7)

Durante el programa de la última Palabra de Fox Sports, Giménez dijo que el equipo nunca se vio superior; “Venía haciendo las cosas bien, no le quito el merito a los que hizo hoy, pero le sacaba 17 puntos al Puebla”.

“La verdad de que hoy no me gustó Cruz Azul; Con las limitantes de Puebla no puede ser que un equipo tenga 11 puntos”, mencionó Giménez, quien remató diciendo que la Máquina con ese nivel no puede aspirar al ser campeón.

“Hoy no me gusto, no me gusto para nada; si juegan bien si la propuesta no cambia, pero no me gustó para nada, le alcanza para ganar, pero también es el rival”, mencionó.