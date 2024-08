Uno de los temas que ha perseguido a Javier Aguirre a lo largo de su carrera es el hecho de que prefirió a Óscar Pérez sobre Guillermo Ochoa para ser el portero titular de la Selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Pese a que muchos ya ponían a Paco Memo como el futuro del Tricolor, el vasco se declinó por la experiencia del Conejo, por lo que le dio la oportunidad de disputar su segunda Copa del Mundo y dejar al guardameta del América en la banca.

Lee también Edson Álvarez dejó de ser el Machín ¿Cuál es su nuevo apodo en el West Ham?

¿Qué le dijo Javier Aguirre al Conejo Pérez en 2010?

El proceso rumbo a Sudáfrica 2010 fue más que complicado para la Selección Mexicana. Sven-Göran Eriksson era el entrenador, pero en el Hexagonal de la Concacaf puso en vilo la clasificación de México al Mundial.

Fue por ese motivo que cesaron al entrenador suizo y le dieron su segunda oportunidad de dirigir al Tri a Javier Aguirre, quien sacó las papas del fuego y logró clasificar al combinado nacional.

Sin embargo, nadie se esperaba que en el partido inaugural ante Sudáfrica, el Vasco Aguirre decidió dejar en la banca a Guillermo Ochoa, ya que confió en que el Conejo Pérez iba a tener un buen trabajo en la justa mundialista.

Recientemente en una charla con David Faitelson, el Conejo Pérez admitió que jamás pensó que sería titular en ese Mundial. Incluso llegó a pensar que Javier Aguirre sólo lo había llevado para instruir a Paco Memo y Luis Michel.

"No la vayas a cag... porque no regresamos ni tú ni yo a México" 🗣️🇲🇽⚽@Oscar_Conejo21 le cuenta a @DavidFaitelson_ lo que le dijo Javier Aguirre tras darle la titularidad en el Mundial 2010 sobre Memo Ochoa



🔴#FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/Syd0r7uOkR — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 30, 2024

Finalmente, reveló que el entrenador de la Selección Mexicana le hizo una advertencia, en la que le pidió que no fallara en ningún partido, sino se iban a meter los dos en grandes problemas.

“Hay una charla que hace previo al inicio de la pretemporada en Avándaro. Llegó y nos juntó a los tres: a Michel, Memo y a mí. Nos dijo ‘aquí inicia la competencia para ver quién es titular en Sudáfrica, así que pongan todo de su parte. Yo no les voy a decir nada hasta llegar allá, la última semana, nadie tiene el puesto seguro’.

“Me puse las pilas… o sea yo empecé a concentrarme, yo conozco a Javier, sé cómo quiere que te comportes, qué le puedes transmitir al grupo. Comencé a trabajar y nunca bajé los brazos. Iba con esa soltura de que yo iba a de apoyo para los chicos. Nos estuvo turnando y al final me dio la oportunidad.

“Antes de irnos al estadio (para la inauguración ante Sudáfrica) me dijo ‘a ver ven cabrón, no la vayas a cagar, porque si la cagas no regresamos a México”, conto el Conejo Pérez.