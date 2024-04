El sábado pasado, en un gran encuentro de futbol entre Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL en el Clásico Regio, Nahuel Guzmán se convirtió en el gran protagonista, luego de utilizar un rayo láser contra su compatriota, Esteban Andrada, para intentar sacar ventaja deportiva, pese a que se ubicaba en el palco asignado para la directiva felina en el Estadio BBVA.

Ante eso, David Faitelson, periodista de TUDN, habló sobre lo ocurrido en el Clásico Regio, calificando de 'surrealista' lo realizado por el guardameta de Tigres, quien incluso fue retirado del palco asignado, donde además discutió con José Antonio 'Tato' Noriega, director deportivo de Rayados.

¿Qué dijo Faitelson de Nahuel y su rayo láser?

Faitelson, que además habló de la pelea entre Maximiliano Araujo y Thiago Volpi en el partido entre Toluca y América, reprobó por completo las acciones polémicas de la jornada 15 del Clausura 2024.

"Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el futbol nunca deja de sorprendernos. Dos compañeros del mismo equipo, Thiago Volpi y Maximiliano Araujo reclamándose y empujándose en pleno campo, mientras el América le metía una goleada desastrosa al Toluca de 5 goles a 1.

En Monterrey, en pleno clásico, es surrealista; desde el palco, uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, con un rayo láser en la mano, sí, un rayo láser, tratando de distraer o cegar a su rival, Esteban Andrada. Llamémoslo realismo mágico, al más puro estilo de Gabriel García Márquez. Siempre he sido un defensor del juego y de la personalidad de Nahuel Guzmán, a mí me gusta Nahuel, lo tendría siempre en mi alineación, pero no puedo dejar de señalar que lo que hizo el sábado fue poco moral, poco ético y hasta cobarde. Atentó contra el juego limpio, una bajeza", externó Faitelson.