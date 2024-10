Eduardo Fentanes revela que Necaxa lo echó y no hubo mutuo acuerdo

El técnico mexicano Eduardo Fentanes no pudo terminar el Apertura 2024 como estratega de los Rayos de Necaxa, ya que en 14 fechas ligó siete derrotas y alejó al cuadro Hidrocálido de la zona de Play-in, pero antes de salir el técnico mando un recadito a la directiva que lo destituyó.

Lee también La China González recibe un impactante susto cuando un sujeto intentó quemar su casa

¿Qué dijo Eduardo Fentanes tras su salida del Necaxa?

Fentanes reconoció que los malos resultados fueron evidentes y entre más perdía fue más complicado levantar al equipo emocionalmente, al final la derrota contra Toluca orilló que se tomara la decisión de destituirlo.

“Post Chivas se insinúa un tema de cierta preocupación, post Toluca se toma la decisión, la plática fue en buenos términos, pero no de mutuo acuerdo, yo me sentía con la energía suficiente de seguir, no hay momento en que el equipo se abandone, desafortunadamente no se dieron las cosas, es más la intensión de sacudir algo”, señaló el mexicano.

Eduardo Fentanes lanzó una fuerte critica a Fernando Gago. Foto: Imago7.

La última victoria del equipo necaxista fue en la fecha número siete cuando derrotaron a los Pumas de la UNAM, después se desencadenó una serie de derrotas y empates tanto de visitante como de local.

Los Rayos del Necaxa se encuentra en la décimo tercera posición con 13 puntos, las otras dos victorias del Rayo fueron contra los camoteros del Puebla por marcador de 4-1 y un 3-0 ante los Bravos de Juárez, ambas como local.