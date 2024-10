La boxeadora mexicana Aline la China González sufrió un nuevo atentado en contra de su vida, en esta ocasión un sujeto enmascarado intentó quemar su hogar ubicado en Cancún, Quintana Roo. La boxeadora mexicana también es una activista en favor de los derechos de los animales.

¿Cuál fue el ataque que recibió la boxeadora Aline la China González?

El video fue difundido por algunos medios como TV Azteca y por parte de la periodista, Paola Rojas, se ve cómo un sujeto con una máscara de Halloween avienta gasolina para después prenderle fuego, afortunadamente el fuego es insuficiente para que este se esparza por la casa, al final se ve como el sujeto venía acompañado por una segunda persona en motocicleta para emprender el escape.

En entrevista con Paola Rojas la boxeadora enfatizó que esta no es la primera vez que ocurre; “no es la primera vez que ocurre, la primera nos golpearon a mi y a mi pareja, nos fueron a amenazar, nos fueron a tirar piedras. Yo puse la denuncia desde el primer momento, este es el tercer atentado grabado”.

Paola Rojas le preguntó a la boxeadora si tiene identificado al agresor a lo cual respondió; “es familiar de un mecánico que yo le quite tres perros en total, hace un año mató a un perro a machetazos, esta vez cuando nos golpearon fue cuando tenía a uno amarrado porque lo iba a ahorcar, porque le rompe la basura y yo le hable a la policía. Fue ahí cuando puse mi denuncia desde el primer momento”.

🥊🔥 Intentan incendiar la casa de la boxeadora y activista Aline “La China” González. Cámaras captan a un hombre encapuchado rociando gasolina en el lugar.#AlineGonzález #Cancún pic.twitter.com/p1UzprDIGB — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 28, 2024

La China señaló que no es la primera vez que avisa a las autoridades del comportamiento del posible agresor; “yo le dije a las autoridades son estas personas, me pidieron los nombres, los números de las casas y direcciones completas”.

Aline González mencionó que la labor de rescatar perritos viene desde hace diez años en donde ha ayudado a más de 50 lomitos, señalando qué ha tenido que vender hasta objetos personales en favor de ellos.

Por último, González dijo que las agresiones a su persona deben de ser detenidas por la autoridad y no quiere ser estadística; “ya denuncié y no hacen caso, no quiero ser estadística”.