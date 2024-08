Boxeadora mexicana ya sintió el rigor de los golpes de Imane Khelif, pugilista con género polémico

La boxeadora argelina Imane Khelif ha levantado bastante controversia en París 2024 tras fallar una prueba de género en 2023 y vencer este jueves por retirada a su rival Angela Carini tras apenas 46 segundos de combate. Sin embargo, esta peleadora que ha generado polémica en redes sociales y en suelo parisino ya enfrentó en alguna ocasión a una mexicana, misma a la que dio una paliza.

La italiana Angela Carini decidió abandonar el ring después de recibir un potente derechazo en el rostro por parte de Khelif.

Tras el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro.

El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y alzó el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas. La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini lo evitó.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también".

¿Quién fue la peleadora mexicana que enfrentó a Imane Khelif?

La reciente controversia en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha puesto en el centro de la atención a la boxeadora Imane Khelif. Sin embargo, esta no es la primera vez que Khelif se enfrenta a una situación controvertida. En diciembre de 2022, la argelina se enfrentó a la boxeadora mexicana Brianda Tamara Cruz en la Final del Torneo Golden Belt.

El enfrentamiento entre Khelif y Cruz dejó una marca imborrable en la peleadora mazatleca. Imane propinó a la púgil tricolor una golpiza, lo que se convirtió en un tema candente de discusión.

Brianda Tamara Cruz no dudó en expresar el impacto que tuvo ese combate en su carrera. Según Cruz, la dureza de los golpes recibidos de Khelif superó cualquier experiencia previa que había tenido, incluso en sus sparrings con hombres.

¿Qué fue lo que dijo la boxeadora mexicana sobre Khleif?

“Cuando peleé con ella, la sentí muy fuera de mi alcance. Me lastimaban mucho sus golpes. Creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres”, comentó Cruz. “Gracias a Dios ese día bajé con bien del ring”, añadió.