En el cierre de los Juegos Paralímpicos de París 2024 México sumó una presea de bronce en para powerlifting por parte de José de Jesús Castillo.

¿Cómo le fue a José de Jesús Castillo?

El metal fue en la categoría de -107 kg donde el jalisciense levantó 222 kilogramos. Este logro resulta especial para José de Jesús al tener una dedicatoria única.

"Ya teníamos el objetivo claro, este impulso y la medalla es para mi hijo en todos los levantamientos estuve pensando en él", comentó José de Jesús. En lo personal la presea de bronce marca un nuevo registro para el mexicano quien en Tokio 2020 participó, pero no logró algún metal.

¡QUE ORGULLO NOS DAS, JOSÉ! 🥹🇲🇽🥉



José de Jesús Castillo se cuelga el bronce después de conseguir un levantamiento de 222kg en el para powerlifting varonil -107kg en los Juegos Paralímpicos de #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/hEV5RU8iFu — Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2024

"Fueron 8 años muy largos, pero volvemos a estar en el podio, no me lo creo, fueron muchas situaciones", contó el experimentado para atleta. José de Jesús Castillo detalló que en el ciclo pasado "viví situaciones complicadas, deportivas y extradeportivas que me desenfocaron un poco".

Así que tras su competencia en Tokio se enfocó en prepararse arduamente en París 2024 y el resultado soñado lo consiguió. Castillo advierte que "nos vemos en Los Ángeles 2028".

¿Cuántas medallas obtuvo México en los Juegos Paralímpicos de París 2024?

La cosecha de medallas en París 2024 finalizó y la delegación mexicana tuvo los siguientes resultados:

Un total de 17 medallas

3 de oro

6 de plata

8 de bronce