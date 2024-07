La Selección Mexicana, desde su pésima participación en Qatar 2022, va de pena en pena. La más reciente fue en la Copa América, donde el equipo de Jaime Lozano no fue capaz de avanzar de fase de grupos.

La afición culpa a los directivos, ya que el hecho de que no haya ascenso y descenso, la gran cantidad de jugadores extranjeros, el Play In y dejar de participar en los torneos de Conmebol, han hecho del Tri un equipo perdedor.

Lee también Así quedó la camioneta de la hermana de Carlos Salcedo luego del atentado que le quitó la vida

¿Azcárraga está a favor del ascenso y descenso?

Pese a que el futbol mexicano está en su peor momento, parece que no habrá ningún cambio que pueda cambiar al rumbo de la Liga MX y, por ende, a la Selección Mexicana.

Y muchos se ha culpado a Televisa, ya que más de uno señala que ellos dictan la agenda que se debe llevar en el balompié nacional. Sin embargo, Emilio Azcárraga Jean, aseguró que él está a favor de que haya ascenso y descenso, aunque de momento por la estructura, no es posible.

Y es que según las palabras del duelo de la televisora de San Ángel, la Liga e Expansión no goza de sustentabilidad, y se notaba cada que subía un equipo, porque comenzaban a tener problemas económicos.

"Todo el mundo, o la gran mayoría, estamos a favor del ascenso y descenso: la gran mayoría de público, de dueños y de prensa... ok. Yo no he escuchado ninguna fórmula a prueba de balas y que diga 'esta es la fórmula que propongo y que funciona'.

"Lo hemos visto en los diferentes momentos. Se ve de arriba para abajo, donde 'es que no deberían de pagar una multa y deberían descender ' es la fácil. (Lo difícil) es cómo fortalezco al que sube, porque la gran mayoría se atoraba. Necesitamos una fórmula para fortalecer a la Liga de Expansión, vía o más chica o más potente o un torneo diferente entre las dos divisiones”, dijo en Caliente TV.