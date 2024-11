El entrenador Gonzalo Pineda señaló que en este último semestre del 2024 tuvo ofertas de algunos equipos de Liga MX, pero fueron diferentes factores por lo cual los rechazó y que no le llenaron el ojo, Pineda resaltó que fueron equipos de los denominados grandes.

¿Cuáles fueron los equipos que rechazó Gonzalo Pineda?

El exfutbolista nacido en los Pumas, mencionó que la principal razón por la cual no tomó a ninguno de los equipos, es porque le da prioridad a su proyecto personal y estabilidad con su familia.

Durante el programa Faitelson Sin Censura, mencionó que la última oferta llego antes de que empezara el Apertura 2024.

“Si tuve unas tres ofertas formales, la última fue hace muy poco, pero bueno, por diferentes razones no se ha dado. Al principio fue un poco el tema. Mis hijos adolescentes y ya están muy adentrados en el sistema de la escuela acá y para nosotros es muy importante acá, darles un poquito de estabilidad”.

Gonzalo Pineda fue destituido como entrenador del Atlanta United. FOTO: imago7

Gonzalo dirigió al Atlanta United en la MLS, enfatizó que tiene la intención de continuar su carrera como entrenador, pero será en el futbol europeo y en algún futuro a la Selección Mexicana.

El exfutbolista explicó también porque tuvo que parar su carrera, originado por una lesión sufrida en el Seattle Saunders, dijo que su principal intención era retirarse en el futbol mexicano.

“Nunca me imagine esto de vivir acá en Estados Unidos y trabajar acá, jugar o dirigir. No yo pensaba retirarme acá en México. Pero fue un accidente como fue la última lesión, me quede aquí y ya llevo 10 años”, expresó.

Gonzalo Pineda no se cierra a escuchar nuevas ofertas en la Liga MX, pero antes de tomarlos tiene que hacer cambios en su metodología de trabajo.

Aunque no quiso dar los nombres de los equipos, en alguno momento se manejó el nombre de León, Chivas y Pumas.