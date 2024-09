La última temporada de Guillermo Ochoa en la Serie A con la Salernitana se convirtió en una auténtica pesadilla, debido a que el equipo tuvo cuatro entrenadores y ninguno de ellos logró evitar el descenso en el futbol italiano, lo que significó uno más en la carrera del portero mexicano.

Además, el cancerbero nacional se negó a renovar su contrato con el cuadro de Salerno, por lo que lo mandaron a la congeladora en la recta final de la campaña pasada, lo que le valió perder su puesto en la Selección Mexicana para la Copa América.

¿Memo Ochoa sólo quiere ser titular en Selección?

Hace unos días, Guillermo Ochoa por fin encontró un nuevo equipo. Antes de que cerraran los registros en el futbol europeo, el portero mexicano encontró acomodo en la Primeira Liga, siendo el AVS Futebol SAD su nuevo destino.

Y el portero mexicano lanzó una advertencia de inmediato, ya que aseguró que su intención es jugar su sexto Mundial con México, por lo que dará todo de sí para que en las próximas convocatorias, Javier Aguirre lo contemple.

Además, en una charla que dio recientemente a varios medios de comunicación mexicanos, Paco Memo fue claro, al asegurar que su única intensión es ser titular, ya que no trabaja para ser contemplado como segundo o tercer portero.

“Hablé con Javier Aguirre. Fue una plática privada, pero sí tuve contacto ya con él. Mi compromiso y mi manera de ver la forma es competir para jugar. No estoy compitiendo para ir de tercero o segundo, voy a luchar hasta donde me alcance”, comentó Ochoa magaña.

"QUIERO SER TITULAR EN EL MUNDIAL. NO ESTOY COMPITIENDO PARA SER SEGUNDO O TERCERO" 🫡🧤💥



Guillermo Ochoa comparte sus objetivos para el Mundial de 2026, asegurando que su meta es conseguir esa sexta participación de manera contundente, siendo referente en el equipo y saliendo… pic.twitter.com/JYV929DZFT — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2024

¿Ochoa, obsesionado por su sexto Mundial?

Por otra parte, Guillermo Ochoa aseguró que la gente sabe de lo que es capaz con la playera de la Selección Mexicana, aunque recalcó que no por su pasado espera que le regalen las cosas, debido a que si se dan está bien y si no llega el sexto Mundial no le quita el sueño, porque no es una obsesión.

“En Selección la gente sabe lo que puedo dar y no por eso me van a regalar nada. Mi objetivo es pelear y competir por jugar. Mi forma de ver las cosas es, estoy listo, me siento bien, vamos a ver hasta dónde me alcanza. Nadie dijo que llegar a un sexto Mundial iba a ser sencillo, lo sé desde el principio. Es un objetivo, no una obsesión, y vamos a competir hasta donde nos dé. Este tipo de competencia es en beneficio de todos. Yo voy a competir siempre por ser el número uno”, finalizó.