Hace año y medio, Guillermo Ochoa tomó la determinación de no renovar con el América, ya que iba a volver a probar suerte en el futbol de Europa, con el Salernitana de la Serie A.

En su primer torneo fue fundamental para lograr la permanencia en el Calcio. La situación fue totalmente diferente cuando para la segunda campaña no pudo evitar perder la categoría. Tras al anuncio de que no seguiría en el cuadro de Salerno, no jugó más, por lo que ahora está buscando nuevo equipo.

¿Guillermo Ochoa va a regresar al América?

Mucho se ha especulado con el futuro de Guillermo Ochoa. Se ha manejado la posibilidad de que sea una de las grandes contrataciones del San Diego FC de la MLS, equipo que va a entrar en acción para el siguiente año y la presentó al Chucky Lozano.

Sin embargo, recientemente una fotografía generó muchas especulaciones entre sus seguidores, especialmente los de las Águilas, porque el portero mexicano subió una fotografía con la playera del América.

En una historia de Instagram, el cancerbero nacional subió una imagen suya con la nueva casaca amarilla, con la que el equipo de André Jardine buscará el tricampeonato en el futbol mexicano.

La publicación dividió opiniones, ya que hubo un sector grande que reaccionó de manera positiva, debido a que les ilusiona el regreso del hijo pródigo al club. Por otra parte, muchos señalaron que no entre en el esquema del club, porque la portería está bien cubierta por Luis Malagón.